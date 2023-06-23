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Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом под Нижним Тагилом

12.24 Пятница, 30 июня 2023
Происшествия
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись автомобиль Geely GC6 и пассажирский автобус. В аварии погиб водитель легковушки.

ДТП произошло сегодня в 01.30 на седьмом километре автодороги. В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали, что водитель Geely GC6 ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону села Николо-Павловское и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом Karosa.

В результате ДТП 36-летний водитель Geely скончался от полученных травм на месте происшествия.


Фото: ГИБДД Нижнего Тагила


Погибший – житель Нижнего Тагила, никогда не получавший водительских прав. В 2021 году он привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.

За рулем автобуса находился 55-летний мужчина со стажем вождения 34 года. Он пояснил, что ехал в сторону Нижнего Тагила один, так как высадил всех пассажиров в селе Николо-Павловское. По его словам, избежать столкновения не удалось, так как легковушка изначально ехала по встречке без включенных фар.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Водитель автобуса прошел процедуру освидетельствования, результаты которой показали, что он трезв. Был ли трезв водитель Geely, установит экспертиза.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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