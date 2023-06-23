Грибники обнаружили в лесу в Свердловской области 46 артиллерийских снарядов



Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области грибники обнаружили в лесу 46 артиллерийских боеприпасов. Снаряды могли представлять угрозу для окружающих.Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, снаряды обнаружили в лесу около поселка Большая Смолокурка Березовского городского округа. Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН обследовали найденные предметы и выяснили, что они являются боевыми артиллеристскими боеприпасами разного калибра в состоянии сильной коррозии и могут представлять угрозу для людей.Боеприпасы передали в территориальный орган внутренних дел.