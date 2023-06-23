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Грибники обнаружили в лесу в Свердловской области 46 артиллерийских снарядов
Происшествия
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В Свердловской области грибники обнаружили в лесу 46 артиллерийских боеприпасов. Снаряды могли представлять угрозу для окружающих.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, снаряды обнаружили в лесу около поселка Большая Смолокурка Березовского городского округа. Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН обследовали найденные предметы и выяснили, что они являются боевыми артиллеристскими боеприпасами разного калибра в состоянии сильной коррозии и могут представлять угрозу для людей.
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
Боеприпасы передали в территориальный орган внутренних дел.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, снаряды обнаружили в лесу около поселка Большая Смолокурка Березовского городского округа. Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН обследовали найденные предметы и выяснили, что они являются боевыми артиллеристскими боеприпасами разного калибра в состоянии сильной коррозии и могут представлять угрозу для людей.
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
Боеприпасы передали в территориальный орган внутренних дел.
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