Около подстанции «Южная» в Екатеринбурге произошел пожар





– отметили в пресс-службе «Россети Урал». «Последствия для жителей Екатеринбурга были кратковременны и минимальны. Был произведен автоматический перевод электроснабжения на резервные схемы. В настоящий момент отключенных клиентов нет»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге произошел пожар около подстанции «Южная» на улице Селькоровской.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Россети Урал», пожар произошел в несанкционированных складских и хозяйственных постройках, также горел строительный мусор в охранных зонах линий электропередачи 110 кВ, отходящих от подстанции. Произошло перекрытие по продуктам горения, которое вызвало короткое замыкание и повреждение проводов.В пресс-службе МЧС добавили, что на территории производственной площадки горели деревянные поддоны. Площадь пожара составила 200 метров. Пожар потушили в 07.34.После работы сотрудников МЧС специалисты «Россети Урал» будут ремонтировать провода на линиях электропередачи. Аварийно-восстановительные бригады уже находятся в полной готовности.В «Россети Урал» отметили, что также работает специальная созданная комиссия, возможно, с привлечение правоохранительных органов займется расследованием данного инцидента, приведшего к повреждению электросетевых объектов.