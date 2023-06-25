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За жизнь выброшенной из окна кошки борются в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Ежедневно в екатеринбургский приют «Клякса» поступают всё новые и новые питомцы — обездоленные, травмированные, больные. Очередная бедолага прибыла на днях из Верхней Пышмы. Там жестокие хозяева выбросили юную кошку Фаину в окно.
Список обнаруженных в ветклинике доктора Тебенькова травм кошечки ужасает. У неё диагностирована черепно-мозговая травма, вызвавшая слепоту, переломы рёбер, ушиб ростральной части черепа с носовым кровотечением и много чего ещё. Были большие сомнения, что кошке удастся помочь выжить. Но пока что наблюдаются изменения в лучшую сторону: состояние животного стабилизировалось, хоть и остаётся тяжёлым. Сейчас Фаина находится в стационаре.
Кошке не повезло оказаться в семье, которая уже успела оскандалиться на весь Урал. «Это второй котёнок, которого эти люди выбросили из окна. Первый, к сожалению, погиб. Мы вынуждены придать эту ситуацию огласке. Эта цыганская семья терроризирует всю округу. Ситуацию освещали СМИ. Их дети избивали толпой других детей. Была попытка самосуда со стороны местных жителей. Вмешалась полиция. Сейчас они перешли на животных», — поясняет телеграм-канал «Кляксы».
Помочь в оплате стационара для Фаины и дальнейшего лечения можно через счёта в Сбербанке, привязанный к номеру телефона 89126025666.
Список обнаруженных в ветклинике доктора Тебенькова травм кошечки ужасает. У неё диагностирована черепно-мозговая травма, вызвавшая слепоту, переломы рёбер, ушиб ростральной части черепа с носовым кровотечением и много чего ещё. Были большие сомнения, что кошке удастся помочь выжить. Но пока что наблюдаются изменения в лучшую сторону: состояние животного стабилизировалось, хоть и остаётся тяжёлым. Сейчас Фаина находится в стационаре.
Кошке не повезло оказаться в семье, которая уже успела оскандалиться на весь Урал. «Это второй котёнок, которого эти люди выбросили из окна. Первый, к сожалению, погиб. Мы вынуждены придать эту ситуацию огласке. Эта цыганская семья терроризирует всю округу. Ситуацию освещали СМИ. Их дети избивали толпой других детей. Была попытка самосуда со стороны местных жителей. Вмешалась полиция. Сейчас они перешли на животных», — поясняет телеграм-канал «Кляксы».
Помочь в оплате стационара для Фаины и дальнейшего лечения можно через счёта в Сбербанке, привязанный к номеру телефона 89126025666.
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