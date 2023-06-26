Попавшего в ДТП на Серовском тракте водителя из машины доставали с трудом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нелегко оказалось достать водителя из машины, которая неконтролируемо съехала с Серовского тракта и перевернулась на крышу. Сотрудникам пожарно-спасательной части, прибывшим к месту происшествия, пришлось повозиться, чтобы деблокировать мужчину.Автоавария произошла на 294-ом километре автодороги Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург, — уточняет ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)». Автомобиль марки «Тойота-Королла» внезапно съехал с проезжей дороги в лесополосу, где и перевернулся на крышу. Водителя при этом зажало смятым металлом.В ДТП водитель получил травмы. Как только потерпевшего извлекли из иномарки, в спешном порядке его доставили в больницу Верхней Пышмы для госпитализации.По совпадению, ещё одна «Тойота» сегодня перевернулась на крышу в Екатеринбурге. Это произошло на улице Бебеля. Иномарка неожиданно резко «ушла» вправо, да так сильно, что врезалась в металлическое ограждение дороги. Скорость у машины была большой, поэтому машина от удара перевернулась, а несколько секций ограждения теперь требуют замены.