В Березовском вынесли приговор водителю грузовика, из-за которого в ДТП погибла женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском вынесли приговор жителю Челябинской области, который, управляя грузовиком, столкнулся с микроавтобусом с паломниками. В ДТП погибла пассажирка автобуса.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ночью 24 сентября прошлого года водитель грузовика «МАЗ» перевозил почтовую корреспонденцию из Челябинска в Екатеринбург и отвлекся от управления. На 25-м километре ЕКАД он решил закурить и потянулся за пачкой сигарет, упавшей на пол в районе пассажирского сидения. В этот момент водитель потерял ориентацию в пространстве, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.Микроавтобус вез паломников в Челябинск после посещения храма в Невьянске. Водитель грузовика пытался уйти от лобового столкновения, резко выкрутив руль, однако удар пришелся по касательной и частично разрушил микроавтобус. Согласно результатам экспертизы, тормозная система грузовика была неисправна.В результате ДТП пассажирка микроавтобуса скончалась от полученных травм на месте происшествия.Березовский городской назначил виновному наказание в виде 2 лет 8 месяцев принудительных работ, с удержанием в доход государства 10 % заработка, с запретом заниматься деятельностью по управлению ТС на 3 года. В пользу семьи погибшей женщины с осужденного взыскано 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.