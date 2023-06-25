Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП на ЕКАД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге, где столкнулись КамАЗ и Chevrolet Aveo. Авария произошла вчера в 10.45 на 71-м километре автодороги.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель КамАЗа-53215 ехал по ЕКАДу со стороны поселка Медный в сторону Полевского тракта и столкнулся с Chevrolet Aveo, который стоял на обочине справа. После столкновения КамАЗ съехал с дороги и опрокинулся.Участники ДТП дали полицейским противоречивые показания. В связи с этим Госавтоинспекция Екатеринбурга просит всех очевидцев аварии сообщить информацию по телефону +7 (904) 166-29-00 или (02), а также лично по адресу: Екатеринбург улица Степана Разина, 20.