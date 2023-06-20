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В Свердловской области зафиксирован первый в этом году случай отравления грибами
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали первый в 2023 году случай отравления грибами.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пострадавший сейчас уже выписан из больницы.
Санитарные врачи рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе, приготовлении и заготовке грибов. Следует помнить главное правило грибника: не знаешь – не бери.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пострадавший сейчас уже выписан из больницы.
Санитарные врачи рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе, приготовлении и заготовке грибов. Следует помнить главное правило грибника: не знаешь – не бери.
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