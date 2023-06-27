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Огнеборцы спасли девять человек из горящей многоэтажки в Первоуральске
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Первоуральске минувшей ночью произошел пожар в одной из квартир 12-этажного дома. Сотрудники МЧС спасли из дома девять человек, в том числе трех детей.
Сообщение о возгорании поступило вчера в 21.29. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что в квартире на четвертом этаже многоэтажки на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество.
Из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек, в том числе девять детей. Прибывшие огнеборцы спасли с помощью спасательных масок девять человек, из них трех детей. О пострадавших не сообщается.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев, было задействованы три единицы спецтехники. Пожар потушили в 21.41. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22.00.
Сообщение о возгорании поступило вчера в 21.29. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что в квартире на четвертом этаже многоэтажки на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество.
Из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек, в том числе девять детей. Прибывшие огнеборцы спасли с помощью спасательных масок девять человек, из них трех детей. О пострадавших не сообщается.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев, было задействованы три единицы спецтехники. Пожар потушили в 21.41. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22.00.
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