Огнеборцы спасли девять человек из горящей многоэтажки в Первоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске минувшей ночью произошел пожар в одной из квартир 12-этажного дома. Сотрудники МЧС спасли из дома девять человек, в том числе трех детей.Сообщение о возгорании поступило вчера в 21.29. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что в квартире на четвертом этаже многоэтажки на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество.Из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек, в том числе девять детей. Прибывшие огнеборцы спасли с помощью спасательных масок девять человек, из них трех детей. О пострадавших не сообщается.В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев, было задействованы три единицы спецтехники. Пожар потушили в 21.41. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22.00.