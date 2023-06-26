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В Талицком районе Свердловской области под поезд попала девушка
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Серьёзные травмы получила 17-летняя девушка неподалёку от станции «Талица» Свердловской железной дороги. С места происшествия пострадавшую в спешном порядке увезли в больницу.
ЧП случилось сегодня, 28 июня. По имеющимся сведениям, машинист поезда на станции «Талица» заметил человека на рельсах, но избежать наезда не представлялось возможным. Пострадавшая госпитализирована. Подробности о характере её травм медиками не оглашаются.
По факту произошедшего сегодня на станции «Талица» Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».
По недоразумению первые новости о данном происшествии «умертвили» талицкую школьницу. Изначально её объявили погибшей. И только последующие уточнения выявили ошибку — попавшая под поезд девушка получила очень тяжёлые травмы, но жива. По некоторым сведениям, сейчас она находится в реанимации.
ЧП случилось сегодня, 28 июня. По имеющимся сведениям, машинист поезда на станции «Талица» заметил человека на рельсах, но избежать наезда не представлялось возможным. Пострадавшая госпитализирована. Подробности о характере её травм медиками не оглашаются.
По факту произошедшего сегодня на станции «Талица» Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».
По недоразумению первые новости о данном происшествии «умертвили» талицкую школьницу. Изначально её объявили погибшей. И только последующие уточнения выявили ошибку — попавшая под поезд девушка получила очень тяжёлые травмы, но жива. По некоторым сведениям, сейчас она находится в реанимации.
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