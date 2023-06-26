В Талицком районе Свердловской области под поезд попала девушка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серьёзные травмы получила 17-летняя девушка неподалёку от станции «Талица» Свердловской железной дороги. С места происшествия пострадавшую в спешном порядке увезли в больницу.ЧП случилось сегодня, 28 июня. По имеющимся сведениям, машинист поезда на станции «Талица» заметил человека на рельсах, но избежать наезда не представлялось возможным. Пострадавшая госпитализирована. Подробности о характере её травм медиками не оглашаются.По факту произошедшего сегодня на станции «Талица» Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».По недоразумению первые новости о данном происшествии «умертвили» талицкую школьницу. Изначально её объявили погибшей. И только последующие уточнения выявили ошибку — попавшая под поезд девушка получила очень тяжёлые травмы, но жива. По некоторым сведениям, сейчас она находится в реанимации.