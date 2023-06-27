На улице Дегтярска в ДТП погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 27 июня, в городе Дегтярске Свердловской области произошла автомобильная авария со смертельным исходом. Причиной стала потеря водителем контроля над своим автомобилем.В ДТП попал автомобиль марки «ВАЗ-21124» с 50-летним мужчиной за рулём. Примерно в 15:30 он следовал по улице Культуры, когдавдруг на большой скорости съехал с проезжей части и ударился в опору ЛЭП. От сильного удара машина перевернулась. Водитель погиб.Судмедэксперты исследуют тело погибшего, в частности, для того, чтобы определить, не употреблял ли он спиртные напитки перед тем, как сесть за руль. Уже понятно, что для мужчины ДТП могло кончиться не столь плачевно, если бы он пристегнулся ремнём безопасности (а он этого не сделал).Издание «Ревда-Инфо» со ссылкой на местное отделение Госавтоинспекции пишет, что водительский стаж погибшего мужчины составлял солидные 22 года. Всё это время он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения (то ли не нарушал, то ли не попадался).