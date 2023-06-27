В Екатеринбурге будут судить водителя «семерки», сбившего ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель ВАЗ-2107, который весной сбил восьмилетнего мальчика. В ДТП ребенок получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, вечером 28 марта водитель «семерки» выехал на перекресток Титова – 8 Марта – переулок Рижского на красный сигнал светофора и сбил восьмилетнего мальчика, пересекавшего дорогу.В результате ДТП ребенок получил сочетанную травму головы, туловища, нижних конечностей, в том числе переломы костей свода, оснований и лицевого отдела черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени.Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.