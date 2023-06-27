В Лесном «Волга» влетела на тротуар и сбила пешехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Лесном водитель «Волги» влетел на тротуар и сбил женщину-пешехода. ДТП произошло вчера, 27 июня.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 72-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 («Волга») при заезде на парковку выехал на тротуар и сбил 43-летнюю женщину. В ДТП женщина получила серьезные травмы – переломы ног. Ее госпитализировали в состоянии травматического шока.Водитель легковушки живет в Лесном, имеет стаж вождения 20 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался. Результаты освидетельствования показали, что водитель был трезв.Обстоятельства и причины ДТП выясняются, проводится проверка.