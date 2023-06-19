На Вторчермете в Екатеринбурге мальчик попал под колеса автомобиля



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса иномарки. ДТП произошло вчера в 15.35 на улице Дорожной.По предварительным данным, водитель Toyota Corolla ехала по улице Дорожной со стороны Военной в сторону Окраинной и сбила мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. При этом рядом находился пешеходный переход.В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в больницу с переломом ноги.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, мальчик отпросился у бабушки сходить в гости к другу. С пострадавшим были два друга, которые вместе решили перебежать дороги. Двое успели добежать до тротуара, а пострадавший мальчик растерялся и после проезжающей машины выбежал прямо на Toyota Corolla. Мама мальчика не смогла пояснить поведение ребенка.За рулем Toyota находилась 47-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.