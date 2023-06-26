Мотоциклист из Санкт-Петербурга опрокинулся по дороге в Екатеринбург

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Утром понедельника в ДТП попал мотоциклист из Санкт-Петербурга, который собрался «своим ходом» добраться до Екатеринбург. На загородной автодороге между Пермью и точкой назначения его «железный конь» на полной скорости опрокинулся.Судя по имеющейся информации, опрокидывание мотоцикла марки «Honda» произошло из-за того, что управлявший им мужчина 1966-го года рождения не справился с управлением. «Хонду» повело в сторону и он съехал с проезжей части. При падении сам мотоциклист получил травмы и его отправили в больницу Красноуфимска. Для него всё могло закончиться ещё плачевней, если бы он не надел на голову защитный мотошлем, как то и предписывают правила.Госавтоинспекция Красноуфимска делится некоторыми сведениями о пострадавшем госте из Санкт-Петербурга. Стаж вождения у 56-летнего «байкера» всего три года. За это время нареканий со стороны представителей ГИБДД он не имел и к административной ответственности не привлекался.