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В Камышлове вынесли приговор рецидивисту, избившему пожилую мать
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове рецидивиста приговорили к двум годам колонии за избиение своей 77-летней матери. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Мужчина после освобождения из мест лишения свободы пришел к своей пожилой матери. Она пустила его в родительский дом, но вместо благодарности получила от сына телесные повреждения.
Так, рецидивист ударил мать кулаком в затылочную область головы, а также схватил ее рукой за нижнюю челюсть и сдавил, от чего женщина испытала физическую боль.
Камышловский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Мужчина после освобождения из мест лишения свободы пришел к своей пожилой матери. Она пустила его в родительский дом, но вместо благодарности получила от сына телесные повреждения.
Так, рецидивист ударил мать кулаком в затылочную область головы, а также схватил ее рукой за нижнюю челюсть и сдавил, от чего женщина испытала физическую боль.
Камышловский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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