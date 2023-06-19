В Камышлове вынесли приговор рецидивисту, избившему пожилую мать

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Камышлове рецидивиста приговорили к двум годам колонии за избиение своей 77-летней матери. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Мужчина после освобождения из мест лишения свободы пришел к своей пожилой матери. Она пустила его в родительский дом, но вместо благодарности получила от сына телесные повреждения.Так, рецидивист ударил мать кулаком в затылочную область головы, а также схватил ее рукой за нижнюю челюсть и сдавил, от чего женщина испытала физическую боль.Камышловский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.