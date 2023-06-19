Ночью в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке на Широкой Речке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке, расположенной на улице Хрустальногорской. Из дома эвакуировались 15 человек.Сообщение о возгорании поступило в 04.14. В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 10 квадратных метров горели вещи в квартире на 23-м этаже многоэтажки.Из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей.На место происшествия прибыли 42 огнеборца, было задействовано 14 единиц спецтехники. Пожар потушили в 04.36. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05.48.