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Ночью в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке на Широкой Речке
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ночью в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке, расположенной на улице Хрустальногорской. Из дома эвакуировались 15 человек.
Сообщение о возгорании поступило в 04.14. В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 10 квадратных метров горели вещи в квартире на 23-м этаже многоэтажки.
Из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей.
На место происшествия прибыли 42 огнеборца, было задействовано 14 единиц спецтехники. Пожар потушили в 04.36. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05.48.
Сообщение о возгорании поступило в 04.14. В пресс-службе МЧС рассказали, что на площади 10 квадратных метров горели вещи в квартире на 23-м этаже многоэтажки.
Из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей.
На место происшествия прибыли 42 огнеборца, было задействовано 14 единиц спецтехники. Пожар потушили в 04.36. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05.48.
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