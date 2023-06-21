Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Lada Largus сбил девочку, переходящую дорогу на зеленый свет. ДТП произошло вчера днем на улице Машиностроителей.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 56-летний водитель Lada Largus ехал по улице Машиностроителей и сбил девочку, которая переходилась проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП 12-летнюю девочку доставили в детскую больницу №9 с различными травмами.