Рабочий пострадал из-за «хлопка» в торгово-развлекательном центре Ревды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Громкий звук взрыва напугал сегодня днём посетителей торгово-развлекательного центра «Квартал» в Ревде. Вскоре их попросили покинуть помещения, а само здание оцепили сотрудники полиции.Как выяснили журналисты издания «Ревда-Инфо», «хлопок» произошёл во время ремонтных работ холодильного оборудования. Проводивший их рабочий при этом получил травмы — ранения тела и конечностей. По комментарию представителя ТРЦ, пострадавший «жив, в сознании, спокойно уехал в больницу».Холодильное оборудование, которое ремонтировал пострадавший, принадлежит магазину «Магнит», находящемуся в здании «Квартала». По некоторым данным, взорвался фреон в агрегате.