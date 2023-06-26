Целая семья попала в ДТП на трассе Екатеринбург — Серов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресный полдень в дорожно-транспортное происшествие попала семья, ехавшая по загородной дороге Между Екатеринбургом и Серовым. Машина, в которой они передвигались, перевернулась на 210 километре трассы.Авария, по сведениям УГИБДД по Свердловской области, произошла по вине водителя автомобиля марки «Infiniti QX80». Вопреки знаку «Обгон запрещён», он пытался совершить данный манёвр, для чего выехал на полосу встречного движения. В результате неосторожного вождения иномарка съехала в лесной массив, перевернулась и осталась лежать на крыше.Сам 50-летний водитель в ДТП не пострадал. А вот его 47-летняя супруга и две дочери 8 и 10 лет отроду получили различные травмы. С места происшествия всех троих женщин из перевернувшейся машины отвезли в больницу Красноуральска. На мужчину за нарушение правил дорожного движения составили административный протокол.ВК-группа «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» уточняет, что попавшая в ДТП семья — жители Ханты-Мансийского автономного округа. В Свердловскую область они приехали в гости.