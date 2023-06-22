В Нижнем Тагиле из-за поджога мусора возле «Магнита» вспыхнул фасад магазина





– сказали в ведомстве. «В тушении пожара была задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле накануне вечером из-за того, что неизвестные подожгли мусор возле супермаркета «Магнит», вспыхнул фасад магазина. Помимо здания от пожара пострадал припаркованный рядом Ford Fusion.Об этом сообщает ИА «Все новости».Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 21.28. Потушили его за пять минут. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.