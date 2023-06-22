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В Нижнем Тагиле из-за поджога мусора возле «Магнита» вспыхнул фасад магазина
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле накануне вечером из-за того, что неизвестные подожгли мусор возле супермаркета «Магнит», вспыхнул фасад магазина. Помимо здания от пожара пострадал припаркованный рядом Ford Fusion.
Об этом сообщает ИА «Все новости».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 21.28. Потушили его за пять минут. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Об этом сообщает ИА «Все новости».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 21.28. Потушили его за пять минут. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
«В тушении пожара была задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава»,
– сказали в ведомстве.
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