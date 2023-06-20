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Екатеринбурженка заявила о стрельбе в ЖК «Монблан»
Происшествия
Скрин из видео: Ural Mash
Екатеринбурженка заявила о стрельбе в ЖК «Монблан». По словам хозяйки квартиры, в лоджии которой появилось несколько дырок, она обращалась в полицию, но там якобы не стали заводить дело, так как нет пострадавших.
По данным телеграм-канала Ural Mash, жильцы дома предполагают, что огонь по ним ведут из ЖК «Октава». Сообществу «Инцидент Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу сообществу заявили, что их сотрудники уже проводят проверку.
По данным телеграм-канала Ural Mash, жильцы дома предполагают, что огонь по ним ведут из ЖК «Октава». Сообществу «Инцидент Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу сообществу заявили, что их сотрудники уже проводят проверку.
«По факту повреждения стекол проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства случившегося»,
– заверили в пресс-группе.
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