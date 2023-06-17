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Мама с двумя дочками пострадала в ДТП в Кушве
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера, 25 июня, на 210-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», недалеко от Кушвы, произошла авария. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате аварии пострадали три пассажира.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в свердловском управлении Госавтоинспекции, в машине находилась семейная пара с детьми. Две девочки 11 и 8 лет, а также их 47-летняя мать получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение города Красноуральска. 50-летний отец, находившийся за рулем, не пострадал.
В отношении водителя составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен». Так получилось, что, когда водитель потерял контроль над движением, автомобиль выехал на встречную полосу дороги. Лишь после этого он улетел в кювет.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в свердловском управлении Госавтоинспекции, в машине находилась семейная пара с детьми. Две девочки 11 и 8 лет, а также их 47-летняя мать получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение города Красноуральска. 50-летний отец, находившийся за рулем, не пострадал.
«Родители с детьми направлялась из города Советский Ханты – Мансийского автономного округа, где постоянно проживают, в Екатеринбург в гости. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности»,
– рассказали в пресс-группе.
В отношении водителя составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен». Так получилось, что, когда водитель потерял контроль над движением, автомобиль выехал на встречную полосу дороги. Лишь после этого он улетел в кювет.
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