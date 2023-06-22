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Четыре автомобиля столкнулись на трассе у поселка Евстюнихи под Нижним Тагилом
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 24 июня, на трассе у поселка Евстюнихи под Нижним Тагилом произошла массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла из-за того, что двое водителей не соблюдали дистанцию.
Как сообщили TagilCity.ru в Госавтоинспекции, водитель Nissan Teana стал пропускать Chevrolet Lanos, который поворачивал налево, но в этот момент в Nissan из-за невыдержанной дистанции въехала Renault Duster. После этого в Nissan от неожиданности врезался еще и Chevrolet Aveo. Его от удара отбросило на автомобиль МAN.
В результате ДТП никто не пострадал.
Как сообщили TagilCity.ru в Госавтоинспекции, водитель Nissan Teana стал пропускать Chevrolet Lanos, который поворачивал налево, но в этот момент в Nissan из-за невыдержанной дистанции въехала Renault Duster. После этого в Nissan от неожиданности врезался еще и Chevrolet Aveo. Его от удара отбросило на автомобиль МAN.
«В отношении водителей Renault Duster и Chevrolet Aveo были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.15 КОАП РФ за несоблюдение дистанции»,
– рассказали в ГИБДД.
В результате ДТП никто не пострадал.
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