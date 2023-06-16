В Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило две улицы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный из-за коммунальной аварии затопило две улицы. По словам очевидцев, вода хлещет фонтаном из колодца.Как сообщил «Вечерним ведомостям» местный житель, «фонтан» образовался в сквере напротив дома Опалихинская, 27, где, предположительно, прорвало канализацию. Вода очень мутная и грязная. Запах тоже неприятный.Очевидцы отмечают, что ручьи дотекли до улицы Черепанова.