Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти





– сообщили в свердловской Госавтоинспекции. «Все доставлены в Артинскую городскую больницу. Водитель в реанимации. В момент все были пристегнуты ремнями безопасности»,

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, в 08.40, на 52-м километре трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти перевернулся «УАЗ-Патриот». В результате аварии пострадал водитель и три пассажира.По предварительным данным, водитель при совершении обгона не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части на правую обочину, вследствие чего автомобиль перевернулся.Установлено, что у водителя стаж вождения всего четыре месяца.