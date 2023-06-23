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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня утром, в 08.40, на 52-м километре трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти перевернулся «УАЗ-Патриот». В результате аварии пострадал водитель и три пассажира.
По предварительным данным, водитель при совершении обгона не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части на правую обочину, вследствие чего автомобиль перевернулся.
Установлено, что у водителя стаж вождения всего четыре месяца.
«Все доставлены в Артинскую городскую больницу. Водитель в реанимации. В момент все были пристегнуты ремнями безопасности»,
– сообщили в свердловской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель при совершении обгона не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части на правую обочину, вследствие чего автомобиль перевернулся.
Установлено, что у водителя стаж вождения всего четыре месяца.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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