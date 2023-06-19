Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге иномарка влетела в столб, пострадала трехлетняя девочка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автомобиль Honda Civic врезался в столб. В ДТП пострадала трехлетняя девочка.
Авария произошла сегодня на улице Варшавской. По предварительным данным, водитель Honda Civic ехала со стороны Сибирского тракта в сторону Сажинской, не обеспечила постоянный контроль за управлением и врезалась в столб освещения.
В результате аварии трехлетнюю девочку доставили в больницу. Девочку перевозили в салоне автомобиля с нарушениями ДТП, в связи с чем она получила многочисленные травмы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина со стажем вождения семь лет. Она рассказала, что во время движения отвлеклась на навигатор, а когда увидела, что горит желтый сигнал светофора, то разволновалась, перепутала педали и нажала на газ, в результате чего влетела в столб. Женщину привлекли административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей.
Авария произошла сегодня на улице Варшавской. По предварительным данным, водитель Honda Civic ехала со стороны Сибирского тракта в сторону Сажинской, не обеспечила постоянный контроль за управлением и врезалась в столб освещения.
В результате аварии трехлетнюю девочку доставили в больницу. Девочку перевозили в салоне автомобиля с нарушениями ДТП, в связи с чем она получила многочисленные травмы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина со стажем вождения семь лет. Она рассказала, что во время движения отвлеклась на навигатор, а когда увидела, что горит желтый сигнал светофора, то разволновалась, перепутала педали и нажала на газ, в результате чего влетела в столб. Женщину привлекли административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».