В Екатеринбурге иномарка влетела в столб, пострадала трехлетняя девочка



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автомобиль Honda Civic врезался в столб. В ДТП пострадала трехлетняя девочка.Авария произошла сегодня на улице Варшавской. По предварительным данным, водитель Honda Civic ехала со стороны Сибирского тракта в сторону Сажинской, не обеспечила постоянный контроль за управлением и врезалась в столб освещения.В результате аварии трехлетнюю девочку доставили в больницу. Девочку перевозили в салоне автомобиля с нарушениями ДТП, в связи с чем она получила многочисленные травмы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина со стажем вождения семь лет. Она рассказала, что во время движения отвлеклась на навигатор, а когда увидела, что горит желтый сигнал светофора, то разволновалась, перепутала педали и нажала на газ, в результате чего влетела в столб. Женщину привлекли административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей.