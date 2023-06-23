Погорельцы Сосьвы получили первые 19 сертификатов на приобретение жилья

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям Сосьвы, потерявшим жилье из-за масштабного пожара весной, выдали первые 19 сертификатов на приобретение недвижимости.В департаменте информполитики Свердловской области заявили, что погорельцы могли выбрать между получением готовых квартир и индивидуальных домов или же сертификатом, позволяющим приобрести недвижимость в любом населенном пункте Свердловской области.Помощь в виде такого сертификата выбрали 57 семей. Сумма выплаты зависит от площади утраченного жилья и стоимости «квадрата» на вторичном рынке в муниципалитете.На данный момент в Сосьве продолжает строительство многоквартирного дома и индивидуальных жилых домов. Работы должны завершиться в начале осени.