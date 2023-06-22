Тройная авто-мото-авария произошла в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 22 июня, в Каменске-Уральском произошла авария, в которой «встретились» две легковые машины и один мотоцикл. Есть пострадавшие в этом ДТП.Нежелательная «встреча» сразу трёх транспортных средств случилась в 9 часов утра на улице Суворова. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали 77-летний «байкер» на мотоцикле марки «ИЖ Планета-3» с коляской, 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» и 54-летняя женщина за рулем «BMW». Кто из этих троих был виноват в аварии предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции, которые осмотрели место происшествия и опрошены свидетели. Пока же можно сказать, что из-за столкновения с одной из легковых машин мотоцикл с коляской отбросило на металлическое ограждение, где он и застрял в неестественном положении.В тройном ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Обоих госпитализировали в местную больницу. Из-за случившегося на этом участке дороги было изменено на некоторое время движение — во избежание пробок здесь организовали реверсивное движение, по сообщению ВК-группы «Подслушано Каменск-Уральский».