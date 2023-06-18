При пожаре в коллективном саду Нижнего Тагила пострадала семейная пара

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Семейная пара попала в ожоговый центр после пожара в коллективном саду Нижнего Тагила, который вспыхнул минувшей ночью. Супруги пытались справиться с огнем самостоятельно, но безуспешно. В результате хозяева дачи получили ожоги 10-20% тела и были госпитализированы.Как сообщили представители ОНД и ПР города Нижний Тагил и Горноуральского ГО, пожар произошел в СНТ «Старатель-1» на улице Цветочная. По их словам, к моменту их прибытия дом был полностью охвачен огнем. На тушение ушло 20 минут. Площадь пожара составила 61 квадратный метр. Помимо него сгорел автомобиль Skoda Fabia на одном из участков и получил повреждения соседний дом.Спасатели предполагают, что причиной пожара мог быть аварийный режим электропроводки. Точная причина возгорания устанавливается.