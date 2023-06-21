Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле онкобольные чуть не остались без медпомощи из-за вандалов
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле неизвестные срезали наружные трубки системы охлаждения линейного ускорителя и аппарата МРТ, из-за чего оборудования онкодиспансера на улице Солнечная чуть не вышло из строя. Специалистам удалось восстановить работу техники.
Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха. По его словам, также пострадали патрубки наружного блока кондиционера, охлаждающего помещение, где установлены эти медицинские аппараты. Утверждается, что если бы специалисты не успели бы вовремя решить проблему, то десятки человек остались бы без своевременной помощи.
В связи с произошедшим вокруг медицинского учреждения усилили охрану. Сообщается, что руководство онкодиспансера также обратилось к вандалам прекратить нападки на больницу.
Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Бориса Мейлаха. По его словам, также пострадали патрубки наружного блока кондиционера, охлаждающего помещение, где установлены эти медицинские аппараты. Утверждается, что если бы специалисты не успели бы вовремя решить проблему, то десятки человек остались бы без своевременной помощи.
«Около 80 пациентов с онкозаболеваниями из Горнозаводского округа получают эффективное противоопухолевое лучевое лечение на линейном ускорителе. На магнитно-резонансном томографе ежедневно проходят диагностику 15 человек. Злоумышленники своими действиями могут спровоцировать остановку этих аппаратов, что, в случае с онкозаболеваниями, может привести к фатальным последствиям»,
– приводят слова руководителя центра в информационном агентстве.
В связи с произошедшим вокруг медицинского учреждения усилили охрану. Сообщается, что руководство онкодиспансера также обратилось к вандалам прекратить нападки на больницу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».