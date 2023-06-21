В Нижнем Тагиле онкобольные чуть не остались без медпомощи из-за вандалов

– приводят слова руководителя центра в информационном агентстве.

«Около 80 пациентов с онкозаболеваниями из Горнозаводского округа получают эффективное противоопухолевое лучевое лечение на линейном ускорителе. На магнитно-резонансном томографе ежедневно проходят диагностику 15 человек. Злоумышленники своими действиями могут спровоцировать остановку этих аппаратов, что, в случае с онкозаболеваниями, может привести к фатальным последствиям»,