В Екатеринбурге на рынке «Академический» вспыхнул пожар площадью 300 квадратов





– сказали в МЧС. «В ликвидации последствий пожара задействованы четыре единицы спецтехники, 13 человек личного состава. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на рынке «Академический» на улице Амундсена вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 06.08, горели торговые павильоны и строительные материалы на территории рынка. Огонь локализовали в 06.47 и ликвидировали в 07.11.