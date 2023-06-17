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В Екатеринбурге на рынке «Академический» вспыхнул пожар площадью 300 квадратов

10.59 Четверг, 22 июня 2023
Происшествия
Скрин из видео: ГУ МЧС по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на рынке «Академический» на улице Амундсена вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 06.08, горели торговые павильоны и строительные материалы на территории рынка. Огонь локализовали в 06.47 и ликвидировали в 07.11.

«В ликвидации последствий пожара задействованы четыре единицы спецтехники, 13 человек личного состава. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели»,

– сказали в МЧС.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:24 Путин поручил выделить Свердловской области деньги на помощь погорельцам
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