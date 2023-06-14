В больницу Ревды доставили пострадавшую в столкновения легковушки с лосем женщину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти каждый день на территории Свердловской области случаются дорожно-транспортные происшествия с участием лосей, косуль или других диких животных. Звери, как правило, при этом погибают. В сегодняшнем же ДТП лесной житель, возможно, выжил. Но это не точно.ДТП с участием лося случилось на 310-м километре Пермского тракта. Животное выскочило из леса на дорогу, где и столкнулось с ехавшей из Екатеринбурга машиной марки «Lada Granta». От удара лобовое стекло вместе с крышей вдавило в салон. При этом пострадала женщина, ехавшая на пассажирском сидении. Её с места происшествия на машине «Скорой помощи» отвезли в больницу Ревды, — как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.А вот лось после инцидента остался жив и покинул место ДТП на своих четверых. Правда, это совершенно не означает, что он цел и невредим. После такого сильного удара о металлического «зверя» он наверняка тоже получил травмы. Тут впору вспомнить недавнюю историю, когда сбитый машиной молодой лось прожил после аварии ещё не один час, но всё равно был обречён.