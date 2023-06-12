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Пассажирский автобус чуть не попал под самолет в Кольцово
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажирский автобус чуть не попал под самолет. Несколько человек пострадали из-за резкого торможения автобуса.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, водитель вез пассажиров до самолета, отправляющегося из Екатеринбурга в Москву, однако, судя по всему, отвлекся от управления и чуть не заехал под воздушное судно. Чтобы избежать столкновения, водитель срочно нажал на тормоз.
По данным издания, пассажиры попадали друг на другу. 49-летней женщине даже прилетели прямо в челюсть висящие под потолком ручки, у пассажирки пошла кровь. Остальные пассажиры сели в самолет с ушибами.
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Будет дана оценка действиям сотрудников аэропорта.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, водитель вез пассажиров до самолета, отправляющегося из Екатеринбурга в Москву, однако, судя по всему, отвлекся от управления и чуть не заехал под воздушное судно. Чтобы избежать столкновения, водитель срочно нажал на тормоз.
По данным издания, пассажиры попадали друг на другу. 49-летней женщине даже прилетели прямо в челюсть висящие под потолком ручки, у пассажирки пошла кровь. Остальные пассажиры сели в самолет с ушибами.
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Будет дана оценка действиям сотрудников аэропорта.
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