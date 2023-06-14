В Красноуфимске девочка выбежала на дорогу и попала под колеса машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Красноуфимске 12-летняя девочка выбежала на дорогу из-за угла дома и попала под колеса Lada Kalina. ДТП произошло вчера, 20 июня.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 29-летний водитель Lada Kalina ехал по дворовой территории и сбил девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть из-за угла дома, ограничивающего обзор.В результате ДТП девочку доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга с перелом ноги.