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В Красноуфимске девочка выбежала на дорогу и попала под колеса машины
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Красноуфимске 12-летняя девочка выбежала на дорогу из-за угла дома и попала под колеса Lada Kalina. ДТП произошло вчера, 20 июня.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 29-летний водитель Lada Kalina ехал по дворовой территории и сбил девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть из-за угла дома, ограничивающего обзор.
В результате ДТП девочку доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга с перелом ноги.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 29-летний водитель Lada Kalina ехал по дворовой территории и сбил девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть из-за угла дома, ограничивающего обзор.
В результате ДТП девочку доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга с перелом ноги.
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