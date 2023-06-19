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Четыре человека пострадали в ДТП на свердловской трассе
Происшествия
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Екатеринбург ЧП»
В Свердловской области на трассе между Берёзовским и Новосвердловской ТЭЦ произошло столкновение двух легковых машин. Без пострадавших не обошлось.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали две иномарки. Неподалёку от склада торговой сети «Монетка» на основную трассу выворачивала машина марки «Toyota». Её водитель не пропустил автомобиль «Lexus», из-за чего и произошло столкновение, — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП».
Пострадали люди в обеих импортных легковушках. Водителя «Тойоты» и двух его пассажиров, а также водителя «Лексуса» с места происшествия увезли на машинах «Скорой помощи» в больницу.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали две иномарки. Неподалёку от склада торговой сети «Монетка» на основную трассу выворачивала машина марки «Toyota». Её водитель не пропустил автомобиль «Lexus», из-за чего и произошло столкновение, — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП».
Пострадали люди в обеих импортных легковушках. Водителя «Тойоты» и двух его пассажиров, а также водителя «Лексуса» с места происшествия увезли на машинах «Скорой помощи» в больницу.
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