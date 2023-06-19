Четыре человека пострадали в ДТП на свердловской трассе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области на трассе между Берёзовским и Новосвердловской ТЭЦ произошло столкновение двух легковых машин. Без пострадавших не обошлось.Участниками дорожно-транспортного происшествия стали две иномарки. Неподалёку от склада торговой сети «Монетка» на основную трассу выворачивала машина марки «Toyota». Её водитель не пропустил автомобиль «Lexus», из-за чего и произошло столкновение, — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП».Пострадали люди в обеих импортных легковушках. Водителя «Тойоты» и двух его пассажиров, а также водителя «Лексуса» с места происшествия увезли на машинах «Скорой помощи» в больницу.