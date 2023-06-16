Возрастное ограничение 18+

Автоинспекторы задержали на выходных в Екатеринбурге семь пьяных водителей

11.54 Вторник, 20 июня 2023
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на выходных сотрудники ГИБДД провели массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержаны семь пьяных водителей. Еще 11 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.

Помимо этого, автоинспекторы задержали 10 водителей без прав, а также двух автовладельцев за передачу управления ТС лицам без прав.

В ГИБДД отметили, что за пять месяцев 2023 года произошло 23 ДТП с участием пьяных водителей. В авариях погибли два человека, еще 40 – получили травмы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Автоинспекторы в Свердловской области в выходные будут ловить пьяных водителей
16 июня 2023
В екатеринбургском «Гортрансе» не хватает 55-60% кондукторов
17 июня 2023
В Екатеринбурге водитель Lada сбил мальчика, выбежавшего на дорогу
15 июня 2023
Маленькая девочка пострадала в ДТП в одном из дворов Екатеринбурга
19 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

Прокуратура даже выносила главе города представление, но чиновники придумали новое оправдание
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:30 Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
14:53 Марафон классической музыки «Безумные дни» состоится в Екатеринбурге
14:21 Ремонт участка трассы Екатеринбург – Тюмень продлится до 1 июля
13:54 «Велопробег в пользу здоровья» пройдет в Шарташском лесопарке
13:22 На «Иннопром-2023» в Екатеринбурге ждут премьер-министра РФ Михаила Мишустина
12:55 Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для ветки в Академический
12:23 В Екатеринбурге заработают сирены в День памяти и скорби
12:01 Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова освободили из СИЗО
11:54 Автоинспекторы задержали на выходных в Екатеринбурге семь пьяных водителей
11:21 Первого замглавы Каменска-Уральского оштрафовали за нарушения при содержании дорог
10:49 Площадь лесных Свердловской области увеличилась почти на тысячу гектаров
10:20 С начала года в Свердловской области зарегистрировались 30,5 тысячи новых самозанятых
09:53 Гендиректором Свердловской киностудии вновь избрали Виктора Шадрина
09:22 Международный горный марафон перенесли в Свердловской области
22:51 «Моя партия — Уралмаш». Эдуард Мансуров о «четырёхсотых», «Альянсе ТОС» и своих планах на гордуму
20:55 В Екатеринбурге закончился повторный суд по делу об убийстве 5-летнего ребёнка
20:37 Грузовик попал под поезд на территории Свердловской области
20:11 Новая методика в екатеринбургской ветклинике позволит легче лечить переломы лап
19:52 В Каменске-Уральском поймали угонщика велосипедов
19:00 «РЖД» заставили поставить забор вокруг садового участка на территории Нижнего Тагила
18:38 Легендарный рок-музыкант Сергей Курёхин станет героем беседы в Ельцин Центре
18:21 Минюст России сообщил о невозможности признать «Ельцин Центр» иноагентом
18:14 Взбесившаяся под Богдановичем фура протаранила две машины
17:52 Потепление в Свердловской области ожидается только к выходным
17:30 С бывших полицейских, участвовавших в прослушке Ройзмана*, взыскали 400 тысяч рублей
16:51 Главу екатеринбургского «Мемориала»* оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
Все новости Свердловской области
11:21 Количество отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 101
17:27 Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной организацией на территории России
17:15 Минимальную цену на сидр могут установить после десятков случаев отравления метанольным напитком
15:27 В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время в день летнего солнцестояния
15:44 Глава Сбера заявил о проигрыше иностранных банков в конкуренции с российскими
12:01 Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
10:29 Жителя Кемерово осудили на 21 год за изнасилование собственных дочерей
09:56 Иностранный сухогруз загорелся возле Находки в Приморском крае
17:57 У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу
17:45 В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденного
12:03 Владельца кафе с отравившей несколько десятков человек шаурмой в Братске допрашивают следователи
11:08 После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица
17:45 Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии
16:30 Из-за сильного ливня в Абхазии приостановили движение поездов
15:29 Глава Сбербанка не считает нужным перестраивать российскую экономику
14:54 В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
14:24 В России на 20% могут вырасти цены на лекарства из-за закона Госдумы
12:38 В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети
09:03 После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
10:58 Обвиняемую в применении насилия к полицейскому многодетную мать из Курской области приговорили к штрафу
10:21 Средство против опьянения создали российские учёные
09:34 После столкновения двух танкеров на Лене ввели режим ЧС
09:11 Сделка по продаже российских активов Тойоты не подразумевает обратного выкупа
08:30 Цены на жильё выросли в 75 регионах России
Все новости России и мира
15:30 Автобус и троллейбус столкнулись в Екатеринбурге
14:53 Марафон классической музыки «Безумные дни» состоится в Екатеринбурге
14:40 Росреестр Прикамья разъясняет, как продавцу подстраховаться при продаже имущества в рассрочку
14:36 В Пермском Политехе стартовала приемная кампания
14:21 Ремонт участка трассы Екатеринбург – Тюмень продлится до 1 июля
13:54 «Велопробег в пользу здоровья» пройдет в Шарташском лесопарке
13:22 На «Иннопром-2023» в Екатеринбурге ждут премьер-министра РФ Михаила Мишустина
12:55 Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для ветки в Академический
12:23 В Екатеринбурге заработают сирены в День памяти и скорби
12:01 Екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова освободили из СИЗО
11:54 Автоинспекторы задержали на выходных в Екатеринбурге семь пьяных водителей
11:21 Первого замглавы Каменска-Уральского оштрафовали за нарушения при содержании дорог
10:49 Площадь лесных Свердловской области увеличилась почти на тысячу гектаров
10:20 С начала года в Свердловской области зарегистрировались 30,5 тысячи новых самозанятых
09:57 Угроза экологической и санитарной безопасности в Большой Соснове устранена под контролем судебных приставов
09:53 Гендиректором Свердловской киностудии вновь избрали Виктора Шадрина
09:22 Международный горный марафон перенесли в Свердловской области
22:51 «Моя партия — Уралмаш». Эдуард Мансуров о «четырёхсотых», «Альянсе ТОС» и своих планах на гордуму
20:55 В Екатеринбурге закончился повторный суд по делу об убийстве 5-летнего ребёнка
20:37 Грузовик попал под поезд на территории Свердловской области
20:11 Новая методика в екатеринбургской ветклинике позволит легче лечить переломы лап
19:52 В Каменске-Уральском поймали угонщика велосипедов
19:00 «РЖД» заставили поставить забор вокруг садового участка на территории Нижнего Тагила
18:38 Легендарный рок-музыкант Сергей Курёхин станет героем беседы в Ельцин Центре
18:21 Минюст России сообщил о невозможности признать «Ельцин Центр» иноагентом
18:14 Взбесившаяся под Богдановичем фура протаранила две машины
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK