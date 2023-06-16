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Автоинспекторы задержали на выходных в Екатеринбурге семь пьяных водителей
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на выходных сотрудники ГИБДД провели массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержаны семь пьяных водителей. Еще 11 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, автоинспекторы задержали 10 водителей без прав, а также двух автовладельцев за передачу управления ТС лицам без прав.
В ГИБДД отметили, что за пять месяцев 2023 года произошло 23 ДТП с участием пьяных водителей. В авариях погибли два человека, еще 40 – получили травмы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, задержаны семь пьяных водителей. Еще 11 автовладельцев отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, автоинспекторы задержали 10 водителей без прав, а также двух автовладельцев за передачу управления ТС лицам без прав.
В ГИБДД отметили, что за пять месяцев 2023 года произошло 23 ДТП с участием пьяных водителей. В авариях погибли два человека, еще 40 – получили травмы.
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