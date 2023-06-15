Грузовик попал под поезд на территории Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Грузовой поезд и грузовая машина не смогли разъехаться на территории Свердловской области. Их столкновение произошло на 11 километре перегона Рефт-Малорефтинская.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с движущимся поездом. Но это предварительная версия, а окончательно станет понятно, по какой причине произошло крушение, будет известно после проверки. Надзорные мероприятия уже организованы Егоршинской транспортной прокуратурой.Судя по фото и видеоматериалам с места происшествия, грузовую машину от сильного удара протащило какое-то расстояние по рельсам, после чего она упала с железнодорожной насыпи и перевернулась на бок. Водитель «КАМАЗА» чудом не пострадал. Столкновение обошлось без травм и для машиниста.