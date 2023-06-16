Взбесившаяся под Богдановичем фура протаранила две машины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествием с участием трёх машин случилось на въезде в Богданович. Тяжёлая фура смела с дороги другие две машины.Авария возле Богдановича произошла сегодня днём, 19 июня. По неустановленной пока причине — из-за механической поломки или из-за личной ошибки — водитель большегрузной машины не остановился перед стоявшей у обочины «Волгой», а врезался в неё, после чего ударил ещё и автомобиль дорожных служб.Возле обочины легковой автомобиль стоял по причине неисправности — водитель «Волги» заметил протечку масла и хотел устранить её, для чего и сделал остановку. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург ЧП», мужчина не успел установить на дороге знак аварийной остановки, но это не объясняет, почему фура не объехала препятствие или не остановилась перед ним.Известно, что в этом ДТП пострадал водитель фуры. Его госпитализировали с места происшествия. О серьёзности полученных им травм, равно как и о других пострадавших, информации пока нет.