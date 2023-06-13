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На озере Балтым в Верхней Пышме утонул мужчина
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В акватории озера Балтым в Верхней Пышме обнаружили тело мужчины, который пропал 15 июня.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, тело обнаружили утром 17 июня в акватории озера Балтым недалеко от пляжа «Зайково». Следственный отдел по Верхней Пышме проводит процессуальную проверку. По предварительным данным, признаков криминала в данной ситуации нет, телесных повреждений на теле мужчины не имелось.
В свердловском главке МВД добавили, что сообщение о безвестном исчезновении мужчины поступило в территориальный отдел полиции 15 июня. Его тело обнаружили во время поисковых мероприятий. Для извлечения его из воды привлекались сотрудники МЧС.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, тело обнаружили утром 17 июня в акватории озера Балтым недалеко от пляжа «Зайково». Следственный отдел по Верхней Пышме проводит процессуальную проверку. По предварительным данным, признаков криминала в данной ситуации нет, телесных повреждений на теле мужчины не имелось.
«Экспертом установлено, что смерть гражданина наступила в результате утопления во время нахождения в воде. Комплекс проверочных мероприятий продолжается»,
– отметили в СКР.
В свердловском главке МВД добавили, что сообщение о безвестном исчезновении мужчины поступило в территориальный отдел полиции 15 июня. Его тело обнаружили во время поисковых мероприятий. Для извлечения его из воды привлекались сотрудники МЧС.
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