На озере Балтым в Верхней Пышме утонул мужчина





– отметили в СКР. «Экспертом установлено, что смерть гражданина наступила в результате утопления во время нахождения в воде. Комплекс проверочных мероприятий продолжается»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В акватории озера Балтым в Верхней Пышме обнаружили тело мужчины, который пропал 15 июня.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, тело обнаружили утром 17 июня в акватории озера Балтым недалеко от пляжа «Зайково». Следственный отдел по Верхней Пышме проводит процессуальную проверку. По предварительным данным, признаков криминала в данной ситуации нет, телесных повреждений на теле мужчины не имелось.В свердловском главке МВД добавили, что сообщение о безвестном исчезновении мужчины поступило в территориальный отдел полиции 15 июня. Его тело обнаружили во время поисковых мероприятий. Для извлечения его из воды привлекались сотрудники МЧС.