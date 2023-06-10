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Крупный пожар огнеборцы тушили ночью в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня ночью на улице Вакина произошел крупный пожар. Загорелся частный жилой дом.
Сообщение о возгорании поступило в 00.51. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 350 квадратных метров горели частный жилой дом и надворные постройки.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев, было задействовано четыре спецмашины. Открытое горение ликвидировали в 03.31. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились под утро – в 05.35.
Сообщение о возгорании поступило в 00.51. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 350 квадратных метров горели частный жилой дом и надворные постройки.
«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на расположенные рядом дома и постройки. Пострадавших при пожаре нет»,
– отметили в МЧС.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев, было задействовано четыре спецмашины. Открытое горение ликвидировали в 03.31. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились под утро – в 05.35.
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