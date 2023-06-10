Крупный пожар огнеборцы тушили ночью в Екатеринбурге





– отметили в МЧС. «Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на расположенные рядом дома и постройки. Пострадавших при пожаре нет»,



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня ночью на улице Вакина произошел крупный пожар. Загорелся частный жилой дом.Сообщение о возгорании поступило в 00.51. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 350 квадратных метров горели частный жилой дом и надворные постройки.В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев, было задействовано четыре спецмашины. Открытое горение ликвидировали в 03.31. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились под утро – в 05.35.