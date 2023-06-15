На Урале 14-летний водитель машины сбил мальчика на велосипеде



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 14-летний мальчик сел за руль автомобиля Kia Ceed, принадлежащего своему знакомому, и сбил ребенка на велосипеде. ДТП произошло вчера в 16.00 в поселке Восточный Сосьвинского городского округа.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что подросток ехал на автомобиле Kia Ceed по улице Пролетарской, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и сбил ребенка-велосипедиста, двигающегося по дороге навстречу. После наезда ребенок оказался под днищем машины. Очевидцам ДТП пришлось поднимать автомобиль, чтобы достать мальчика.В результате ДТП шестилетний мальчик доставлен в Серовскую городскую больницу с переломом ребер и ушибом легких.В ГИБДД отметили, что подросток управлял автомобилем, принадлежащим знакомому. Вместе с водителем в машине находились три пассажира: 19-летний автовладелец и две девушки 15 и 16 лет. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. При этом собственник автомобиля сам не имеет водительских прав, но владеет машиной и регулярно ездит за рулем.В отношении 19-летнего парня составлены административные материалы по частям 1 и 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления ТС лицу без водительских прав, а также за вождение без прав. В отношении родителей 14-летнего водителя и одной из пассажирок составлены административные материалы для привлечения к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей.Также будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности матери шестилетнего мальчика, который в нарушение ПДД катался на велосипеде по проезжей части. По факту ДТП проводится проверка.