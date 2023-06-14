Маленькая девочка пострадала в ДТП в одном из дворов Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге во дворе дома №4 на улице Металлургов водитель Kia Rio сбила маленькую девочку. ДТП произошло в воскресенье в 19.30.По предварительным данным, девушка-водитель Kia Rio ехала по дворовой территории и сбила девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за припаркованных машин.В результате ДТП девочка возрастом 1 год 9 месяцев доставлена в больницу с ушибами и ссадинами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем иномарки находилась 20-летняя девушка со стажем вождения один год.