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Маленькая девочка пострадала в ДТП в одном из дворов Екатеринбурга
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге во дворе дома №4 на улице Металлургов водитель Kia Rio сбила маленькую девочку. ДТП произошло в воскресенье в 19.30.
По предварительным данным, девушка-водитель Kia Rio ехала по дворовой территории и сбила девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за припаркованных машин.
В результате ДТП девочка возрастом 1 год 9 месяцев доставлена в больницу с ушибами и ссадинами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем иномарки находилась 20-летняя девушка со стажем вождения один год.
По предварительным данным, девушка-водитель Kia Rio ехала по дворовой территории и сбила девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за припаркованных машин.
В результате ДТП девочка возрастом 1 год 9 месяцев доставлена в больницу с ушибами и ссадинами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем иномарки находилась 20-летняя девушка со стажем вождения один год.
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