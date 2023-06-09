Возрастное ограничение 18+
Причиной запахи гари в уральской столице назвали торфяные пожары
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Причиной запаха гари, которую жители уральской столицы ощущают с самого утра, назвали торфяные пожары в Березовском и в Верхней Пышме. Известно, что оба пожара локализованы.
Об этом сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола».
По последним данным, площадь пожара в Березовском составляет 16 гектаров, а в Верхней Пышме – 17 гектаров.
Об этом сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола».
«В регионе действует штормовое предупреждение: скорость ветра может достигать 17 метров в секунду, поэтому запах от сравнительно небольших пожаров распространяется на дальние расстояния»,
– говорится в сообщении.
По последним данным, площадь пожара в Березовском составляет 16 гектаров, а в Верхней Пышме – 17 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».