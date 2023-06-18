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В Самаре во время соревнований по триатлону погиб 37-летний екатеринбуржец
Происшествия
Фото: Центральное МСУТ СК России
В Самаре во время соревнований по триатлону погиб 37-летний спортсмен из Екатеринбурга. Он утонул в Волге. По факту его смерти начата проверка, сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.
По предварительным данным, утром 17 июня он нырнул с баржи, расположенной на Волге напротив Первомайского спуска, и пропал. После поисково-спасательных мероприятий его нашли мертвым. Предварительной причиной смерти назвали утопление.
По предварительным данным, утром 17 июня он нырнул с баржи, расположенной на Волге напротив Первомайского спуска, и пропал. После поисково-спасательных мероприятий его нашли мертвым. Предварительной причиной смерти назвали утопление.
«Следователями выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий направленных на установлении всех обстоятельств случившегося, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз»,
– сказали в ведомстве.
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