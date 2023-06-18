В Самаре во время соревнований по триатлону погиб 37-летний екатеринбуржец





– сказали в ведомстве. «Следователями выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий направленных на установлении всех обстоятельств случившегося, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Самаре во время соревнований по триатлону погиб 37-летний спортсмен из Екатеринбурга. Он утонул в Волге. По факту его смерти начата проверка, сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.По предварительным данным, утром 17 июня он нырнул с баржи, расположенной на Волге напротив Первомайского спуска, и пропал. После поисково-спасательных мероприятий его нашли мертвым. Предварительной причиной смерти назвали утопление.