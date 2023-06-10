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В Каменске-Уральском при пожаре на Белинского погиб человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Накануне вечером в Каменске-Уральском в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Белинского вспыхнул пожар, из-за которого на улицу эвакуировали 53 человек. В СКР сообщили об одном погибшем.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, 46 человек, из которых восемь детей, эвакуировались спасательными подразделениями по лестничным маршам. Еще семь человек были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств.
Информация о пожаре поступила в 21.12. Потушить его удалось в 21.29. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
По данным портала Е1, мужчина, который жил в сгоревшей квартире, погиб.
В СУ СКР по Свердловской области информацию об обнаружении тела погибшего изданию подтвердили, заявив, что по данному факту проводится проверка. Точную причину смерти следователи смогут назвать после судмедэкспертизы.
По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении. Признаков криминала в ситуации нет, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, 46 человек, из которых восемь детей, эвакуировались спасательными подразделениями по лестничным маршам. Еще семь человек были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств.
«В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 26 человек личного состава»,
– сказали в МЧС.
Информация о пожаре поступила в 21.12. Потушить его удалось в 21.29. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
По данным портала Е1, мужчина, который жил в сгоревшей квартире, погиб.
В СУ СКР по Свердловской области информацию об обнаружении тела погибшего изданию подтвердили, заявив, что по данному факту проводится проверка. Точную причину смерти следователи смогут назвать после судмедэкспертизы.
По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении. Признаков криминала в ситуации нет, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
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