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В аэропорту Сочи умер пассажир из уральской столицы
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В аэропорту Сочи умер пассажир из уральской столицы. Известно, что он потерял сознание во время посадки самолета. Медики провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти мужчину.
Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Полиция начала проверку.
Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
«На посадке у пассажира 1972 года рождения потеря сознания на борту ВС. По прибытии на МС оказание помощи сотрудниками медицинской службы. После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть пассажира»,
– говорится в сообщении.
Полиция начала проверку.
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