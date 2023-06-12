Из-за зайца четыре человека пострадали в ДТП на Серовском тракте

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– рассказали в пресс-группе. «Автоинспекторы выяснили, что компания молодежи в ночное время возвращалась домой из Екатеринбурга. Со слов водителя ДТП произошло по причине неожиданно появившегося на дороге животного – зайца. Мужчина совершил резкий маневр во избежание наезда на животное, в результате чего потерял управление»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 17 июня, около 04.00 в районе 117 километра трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» перевернулся Chevrolet Cruze. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя пассажирка. Со слов водителя, он пытался не задавить внезапно появившегося на дороге зайца.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции Свердловской области, 22-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги, допустив опрокидывание автомобиля. В результате аварии он и его 18-летняя подруга, которая сидела на переднем пассажирском сидении, были доставлены с многочисленными травмами головы и спины в центральную городскую больницу Нижнего Тагила.Пассажирам, сидевшим сзади, повезло немногим больше: 21-летний молодой человек получил сотрясение головного мозга, 16-летнаяя девушка – ушибы головы и рук. После осмотра медиками несовершеннолетняя была отпущена домой.Отмечается, что во время движения все участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности.Установлено, что стаж вождения молодого водителя составляет четыре года. Однако только за последний год он успел нарушить правила дорожного движения 18 раз. В основном нарушения касались превышения скоростного режима.Кроме этого, в адрес подразделения по делам несовершеннолетних автоинспекторы намерены направить информацию о нахождении девушки-подростка в ночное время суток без сопровождения законных представителей для проведения с семьей индивидуально-профилактической работы.