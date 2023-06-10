Пожар на площади более 250 квадратов произошел в деревне Магина Серовского округа





– рассказали в пресс-службе МЧС. «В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 15 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина деревни Семенова»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 16 июня, в Свердловской области в деревне Магина Серовского городского округа вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 252 квадратных метра. Об этом сообщают в региональном МЧС.Информация о возгорании поступила в 12.40. Локализовать огонь удалось только в 16.15, а потушить – в 17.50.В результате происшествия сгорели надворные и хозяйственные постройки, а также баня и частный жилой дом.