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Пожар на площади более 250 квадратов произошел в деревне Магина Серовского округа
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 16 июня, в Свердловской области в деревне Магина Серовского городского округа вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 252 квадратных метра. Об этом сообщают в региональном МЧС.
Информация о возгорании поступила в 12.40. Локализовать огонь удалось только в 16.15, а потушить – в 17.50.
В результате происшествия сгорели надворные и хозяйственные постройки, а также баня и частный жилой дом.
Информация о возгорании поступила в 12.40. Локализовать огонь удалось только в 16.15, а потушить – в 17.50.
«В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 15 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина деревни Семенова»,
– рассказали в пресс-службе МЧС.
В результате происшествия сгорели надворные и хозяйственные постройки, а также баня и частный жилой дом.
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