Рискуя жизнью водитель спас кошку на одной из улиц Красноуфимска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Новокирпичной в Красноуфимске водитель совершил рискованный манёвр, устроив аварию. Сделал он это не ради лихачества и не «с пьяных глаз», а по вполне героической причине.Во время движения мужчина увидел впереди кошку, внезапно выскочившую на проезжую часть дороги из кустов. Животное неизбежно бы погибло, если бы водитель вовремя не среагировал. Он решил рискнуть ради спасения кошки, и резко вывернул руль. Из-за этого действия машину выбросило в кювет, где она перевернулась и осталась лежать на крыше.Кошка осталась жива. При всей серьёзности ДТП не пострадал и водитель. Его сын, находившийся в момент аварии на пассажирском сидении, тоже не получил никаких травм. И разве что только машину теперь придётся немного подлатать.